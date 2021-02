A BuzzFeed gyakran él azzal a lehetőséggel, hogy a lehető legrandomabb dolgokból csinál kvízt. Lehet, hogy erre már külön randomgenerátor van beállítva, ami kidobja az ilyen és ehhez hasonló címeket:

Mondd meg a kedvenc kisállatod nevét, mi megmondjuk, melyik Harry Potter-karakter vagy

Kitaláljuk a kedvenc Disney-hercegnőd nevét a napi rutinod alapján

Nem kamu! Adj meg egy számot, mi megmondjuk, hogy melyik hollywoodi sztár az igazi lelki társad

Most egy olyanba futottam bele, hogy

A kedvenc kajáid alapján megmondjuk, hogy mi a kedvenc színed.

Kipróbáltam, de egyelőre nem mondom el, mennyire volt pontos a kvíz végeredménye. Mit ennék reggelire? – teszi fel a kérdést, amire még tudtam pontos választ adni, ahogy a reggeli mellé beválasztott kávé is megvolt mint találat. Az ebédnél már akadtak nehézségek, mivel a rántott hús például sehol sem szerepelt. De egy jó székely káposzta vagy mátrai borzas se volt a lehetőségek között, így maradt valami más. A desszertnél se nagyon szerepelt a tábla csoki, ahogy a somlói galuska sem, így maradt a csokis keksz. Vacsorának pedig a pizza, pedig valójában azt eszem vacsorára, ami éppen van. Jelen esetben mondjuk kolbászt, kenyeret és hagymát. Egy-két ilyen kapufa után viszont kiadta a gép, hogy a barna vagy a narancssárga a kedvenc színem.

A biztonság kedvéért még egyszer kitöltöttem a kvízt, megadtam ugyanazokat a válaszokat, tesztelve, hogy mennyire random működő rendszer az alapja. Ugyanaz lett a válasz: barna vagy narancssárga a kedvenc színem. Még szerencse, hogy a cikk végén betalált egy másik kvíz, ami nem kínált mást, mint hogy az általam összeállított napi menüm alapján megmondja a kedvenc színemet. Hát azt is kitöltöttem. Ott is hasonló kérdések és választási lehetőségek voltak. Tehát még véletlenül se tudtam volna beválasztani reggelinek a pálinkával lekísért velős pirítóst, ebédnek a szalontüdőt, vacsorának a véres hurkát, de a korábbi kvízben is megadott válaszaimhoz hasonlóan itt viszont az jött ki, hogy a kedvenc színem a lila.

A valóság viszont az, hogy nincs lila színű dolgom. A narancssárga majdnem jó volt, de nem az a kedvenc színem. A citromsárgával még be lehetett volna csapni az agyam, mert azt is nagyon szeretem, de a kedvenc színem a kék, annak is egy világos változata, az úgynevezett Daphne Blue.

Tehát, amit a BuzzFeed a kvíz címében ígér, hogy Azt hiszed, hogy ez full kamu, de mi tényleg meg tudjuk tippelni a kedvenc színedet a választott ételek alapján (You'll Think This Is Fake, But We Can Guess Your Favorite Color Based On Your Food Preferences), egyrészt nem hazudik, hisz tényleg meg tudja tippelni – az én esetemben rosszul, de tényleg adott egy tippet; másrészt azért kicsit kamunak érzem ezt az egészet, hisz még a közelében se voltunk a kedvenc színemnek.

Tehát le is lepleztük a Buzzfeedet, meg nem is.

Így már mindenki tudja, mire számíthat, ha legközelebb olyan kvízzel fut össze, mint hogy