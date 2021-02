Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary

A kedves bábok sem úszták meg, hogy megrozsdálja őket az idő vasfoga. A Muppet Show 5 évada pénteken felkerült a Disney+-ra, de a szolgáltató úgy döntött, hogy egyes jelenetek némi magyarázatot igényelnek . Ahelyett, hogy kivágták volna a kérdéses képsorokat, úgy döntöttek, inkább kiírják, hogy a látottak akkor és manapság sem elfogadhatóak.

Ilyen jelenet például, amikor Johnny Cash egy konföderációs zászló előtt ad elő egy dalt.

Mondjuk ezt pont ki lehetett volna vágni, de a lényeg, hogy most már azt is tudjuk, hogy sem akkor, sem most nem elfogadható.

(via: Deadline)