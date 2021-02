Mike Shinoda, aki a Linkin Park egyik alapítója és nem mellesleg a zenekar rappere, énekese, dalszerzője, billentyűse, ritmusgitárosa is volt, most, új dallal jelentkezik.

Fotó: Guy Prives / Getty Images Hungary

A szám az új albumának a beharangozója.

Ha nyitva lennének a szórakozóhelyek, akkor ez a szám biztos, hogy nagyot szólna a hétvégi bulikban, mivel a hangulata megnyitja a tavaszi életérzést, amikor a nap is kisüt és mindenki újult erővel lát neki a hétköznapjainak. A szám nem csak Mike miatt különleges, hiszen kollégái (iann dior and UPSAHL) is erősen segítik, hogy a szám pörgős és változatos legyen. A dal röviden arról szól, hogy miért is ne adhatnánk magunknak boldog befejezést, ahol jobb emberek is lehetünk, mint amilyenek valójában vagyunk.