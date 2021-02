A Netflixen már elérhető az I Care a Lot, magyarul a Törődöm veled című film, ami arról szól, hogy egy nő gondozás alá vesz idős embereket, majd kiforgatja őket a vagyonukból. Jól megy a "biznisz", de legújabb áldozata eléggé megkeseríti az életét.

Felmerült, hogy a Rosamund Pike által alakított Marla Graysont valós személyről mintázták. Ami azt illeti: a film íróját egy konkrét eset ihlette meg: Látta, olvasta a hírekben, hogy vannak emberek, akik ebből élnek, hogy idős emberek gondozóinak adják ki magukat, pedig nem tesznek mást, minthogy otthonba dugják és kisemmizik az áldozatukat. Ez adta a film alapját. Pike is találkozott ezekkel az esetekkel, ő is úgy vélte, hogy ebből filmet kéne csinálni, de azt is tudta, hogy az áldozat szemszögéből nem lenne jó megmutatni, fordítva viszont már egészen más lenne.

Ami a befejezést illeti: Rosamund Pike szerint így volt tökéletes. Spoilerek nélkül annyit mondhatunk, hogy a néző tényleg kap egy ütős finálét. Láthatunk nagy győzelmet és nagy bukást is. A rendező szerint még keserédes is a befejezés, mert a utolsó másodpercekben a film legszerethetőbb karakterét látjuk keservesen sírni.