Már az is sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy egyáltalán jelölték a sorozatot bármilyen kategóriában. Pláne úgy, hogy az amúgy elismert és nagyra tartott I may destroy you (Tönkretehetlek) meg egy kósza jelölést sem kapott a Golden Globe-on, míg máshol nem győzik jelölni és díjazni.

Most kiderült, hogy lehet, hogy nem véletlenül alakult így. Értesülések szerint a szavazó bizottságba tartozó újságírók közül harmincan is részt vettek egy olyan sajtós utazáson, amit a sorozatot készítő stúdió szervezett. Az újságírók megnézhették, hogy hogyan készül a sorozat Párizsban, amivel alapból nem is lenne baj. Azzal viszont már igen, hogy a kétnapos út során eléggé luxuskörülmények között lettek elszállásolva. Olyan 5 csillagos szállodában aludtak az újságírók, ahol 1 estéért 1400 eurót kell fizetni. Ha ez még nem lenne elég, akkor még itt van az is, hogy az elég neves Musée des Arts Forains étteremben is meghívták őket egy ebédre.

A fent felsoroltak már elég erősen súrolják a megvesztegetés határát, pláne, hogy a Golden Globe szavazó bizottságának tagjai nem fogadhatnak el 125 dollárnál nagyobb értékű ajándékot egy gyártótól, forgalmazótól, semmilyen sorozatot készítő cégtől sem. Úgy látszik, hogy az újságírók utaztatása, vendégül látása egy olyan szürke zóna, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni, hisz tárgyi ajándék, szabályos megvesztegetés nem történt. De azért ez már jobban árnyalja a képet, hogy mennyire jogos az Emily Párizsban című sorozat jelölése.

