Ez még nagyon képlékeny, és persze forgatókönyv sincs, de(viszont) van egy elég merész ötlet, amire Charlize Theron vakon le is szerződne.

Egy történésznő egy teljesen ártatlan üzenetet osztott meg Twitteren, hogy

A leszbikus karácsonyi romantikus vígjátékok szépek és jók, de amit IGAZÁN nagyon szeretnék az egy olyan Die hard, amiben Charlize Theron elkezd pusztítani, hogy megmentse a feleségét.

Ez az üzenet valahogy eljutott a színésznőhöz is, aki mindössze annyival osztotta meg a bejegyzést, hogy

Hol írhatom alá?

Majd bővebben is kifejtette, hogy jó ötletnek tartja, ezért is osztotta meg, mert még egyszer, szerinte ez zseniális. Az egész női főszerep is meggyőző volt, de leginkább az volt a döntő, hogy itt két nő lenne a középpontban, mint egymás házastársai.

