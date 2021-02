A volt demokrata elnök mostanában a hatrészes, Spotifyon elérhető, Renegade: Born in the USA című podcast műsorban szerepel a zenész, Bruce Springsteen oldalán, akivel eddig soha nem hallott gyermekkori történeteket is megosztanak. A trailerből kiderül, hogy nem igazán volt megfelelő apafigura Obama életében, akivel egészen 10 éves koráig nem is találkoztak.

Fotó: Joe Wrinn/Harvard University / Getty Images Hungary

Az egyik részben arról is mesél, hogy milyen atrocitások érték gyerekkorában a bőrszíne és származása miatt. Volt egy alkalom, amikor kosárlabda edzés előtt az öltözőben egyik barátja mondott rá egy - amerikában akkoriban elterjedt -, rasszista megjegyzést, amit nem hagyott szó nélkül. Hozzáteszi, hogy valószínűleg a barátja nem is tudta, mit jelent a kifejezés, de azért megvédte magát, és beverte az orrát.

Arra a kérdésre, hogy miért ütötte meg, Obama ezt válaszolta neki:

Soha többé ne hívj így.

(Forrás: Indy100)