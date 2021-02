Az Igazság Ligája és a Snyder vágás történte lassan megérne egy önálló filmet, ám jó hírek is érkeztek DC háza tájáról, legalábbis várhatóan az lesz, hogy újabb szereplővel egészítik ki a hányattatott sorsú szuperhősöket, méghozzá a Blue Bettle, azaz a Kék Bogár lesz a legújabb tagja az elit csoportnak. Mindezt a The Wrap magazin adta hírül, akik arról is beszámoltak, hogy Angel Manuel Soto rendezi majd Blue Beetle kalandját, a forgatókönyv pedig Gareth Dunnet Alcocer keze munkája lesz, akiről a filmguruk biztosan tudják, hogy a legendás Sebhelyesarcúban működött közre.