Horváth Éva, az egykori modell, szépségkirálynő a Story magazinnak adott egy hosszabb interjút, melyben szó esett házasságról, gyereknevelésről, arról, hogy a járvány alatt kicsit kötelességgé vált a főzés, de igyekszik teljes lelkesedéssel csinálni, és még sorolhatnánk. Nem is ez a lényeg, hanem az, amit a Blikk is kiszúrt az eddig teljes ismeretlenséget élvező Horváth Éva párját illetően. Eddig annyit lehetett tudni a modell párjáról, hogy férfi. Most már azt is tudjuk, hogy Bika a csillagjegye. Ez a következő mondatból derült ki:

Én Nyilasként hajlamos vagyok makacsul elzárkózni egy vita után, a párom, aki Bika, viszont szereti megbeszélni a dolgokat. Teljesen eltérő a személyiségünk, szerencsére mégis tökéletesen tudunk együttműködni.

Tehát egy Bika csillagjegyű férfire szűkült a kör.

(Story magazin)