Fotó: youtube

A tegnapi nap folyamán már írtunk róla, hogy a Marvel-féle Pókember főhősei hogyan szívták a rajongók vérét az alcímmel. Hiszen mind a hárman kamucímeket raktak ki az Instagram-oldalukra, hogy ezzel is fokozzák az emberek izgalmát. Nem is kellett sokáig várniuk a rajongóknak, mivel magyar idő szerint tegnap este már kiderült a Pókember 3. részének hivatalos címe, ami nem más, mint: Spider-Man: No Way Home.

Magyar fordításban: Pókember – Nincs Hazaút lehet majd talán a címe

(majd a fordítók eldöntik).

Kis érdekesség, hogy a cím leleplező videójában láthatunk egy táblát telis-tele címötletekkel, ezzel is jelzik az alkotók azt, amit a fanok átéltek az utóbbi időben a tippelgetésekkel. Látható a táblán jó néhány poén is és kikacsintás a jelenlegi Covid–19-helyzetre. De megjelenik a Reszkessetek, betörők angol címe is, a Home Alone, csak sajnos az lopásnak minősült volna a készítők részéről.

Fotó: YouTube

Az ízelítőt itt lehet megtekinteni:

Érdekesség, hogy bosslogic már el is készítette az első fan art plakátját a filmhez: