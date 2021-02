Ahogy már előző cikkemben is írtam, hogy az egyik személyes kedvencem szpojlerezte el nekem azt, hogy melyik csapatba igazolt át. Most fel is kaptam a fejemet rajta, hogy máris bejelentették a Formula–1 Drive to Survive 3. évadának netflixes premierjét.

Ami már szinte egy karnyújtásnyira van tőlünk, és már csak pár hetet kell kibírni.

Fotó: Formula 1 / YouTube

Csak ismételni tudom magamat, hogy ha esetleg nem követné a Forma–1 futamokat (ahogy én sem), akkor is ez a dokumentumsorozat megérdemli azt, hogy megnézzék, mert tele van izgalmakkal és meglepetésekkel. Ha hasonlítani kellene valamihez, akkor talán a Last Dance-hez tudnám legjobban hasonlítani. Mert ha sose nézett kosárlabdát, de ezt a dokumentumsorozatot megnézi és ismeri Michael Jordant, akkor igazából csak élménnyel gazdagodhat az ember.