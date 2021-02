Már majdnem el is felejtettük, de egészen az évad feléig Dancsó Péter hétről hétre ontotta magából a VV-ről szóló összefoglaló videókat. Erre Puzsér Róbert, valamint a Fókuszcsoport is felfigyelt, sőt, mind a két részről elég erős kritikát kapott. Felmerült, hogy Dancsó talán az RTL felkérésére csinálja ezeket a videókat. A Való Világ hivatalos közösségi oldalon még meg is köszönte, hogy hétről hétre foglalkozik a témával, ami jó kis nézettséget generált. Ezek után elmaradtak a heti beszámolók, pedig másról készített tartalmat a csatornájára. Érdekes.

Vajon mi történhetett? 539 Addig szólt a megállapodás.

159 Dancsó Péter meghallotta a kritikákat, magába szállt, ezért nem készített több videót.

102 Semmi különös, megunta a VV-t.

80 Lett jobb dolga is.