Ha az ember sokat lóg a neten, szörfölget a hálón vagy néha végtelen YouTube videó loopokban találja magát, annak néha szembejöhetnek meglepően furcsa reklámok.

Ilyen bizarrul gyanús reklám például a kínai látóról szóló is, aki miután utcán végezte csodálatos munkásságát, kiterjesztette birodalmát és most már az interneten is elérhető. Ez a bizonyos Wang mester - néhol Wu mester - nem kevesebbet ajánl, minthogy pár adat megadása után lerajzolja a lelkitársunkat. Most akciósan 50 dollár helyett, potom 19 dollárért dobja vásárlói után leendő lelkitársaik képmását. Ehhez nem kell más tenni, csak kitölteni egy rövid kérdőívet keresztnevünkkel, születési évünkkel és helyünkkel. Emellett meg kell adni még a preferált nemet és bőrszínt is, ami viszonylag aggasztó, hiszen Wang mester, ha már le tudja rajzolni, hogy néz ki a leendő szerelmünk, miért nem tudja, hogy milyen bőrszínű vagy nemű? Na, mindegy, kell egy kis segítség a legjobbaknak is.

Minimális utánajárás után egyébként kiderült, hogy van YouTube csatornája is, ami gyanúsan kevés, 20 darab feliratkozóval rendelkezik. Itt más csatornákról és különböző felhasználóktól származó videók vannak feltöltve, amiben nem is mindig Wang mester rajzait értékelik, némelyik pedig igencsak laza relációban van a lelkitársakkal és azok megjelenéseivel.

Itt van például ez a youtuber, aki Wu mestertől rendelte meg a rajzot, rögtön meg is kapta a figyelmeztetést miszerint,

ne aggódjon, ha a rajz, amit készített nem jön be neki, hiszen az elkészült mű a vásárló jelenlegi energiái alapján készül, de természetesen a szabad akarat mindent felülír, ezért nem kell ragaszkodni a Wu mester által felajánlott személyhez.

Mint kiderült egy kisebb iparág épül a lelkitárs rajzolgatásra. Lehet rendelni például Etsyről is különböző látóktól, nem kell feltétlenül Kínától remélni az ősi tudást.

Ez a youtuber két rajzot is kapott két különböző látnoktól, az szerencse, hogy a két kép valamennyire hasonló, de az egyik látó azonnal figyelmeztete is, hogy ne ossza meg a képeket senkivel, hiszen ezek blokkolhatják az energiát közte és a lelki társa között (valamint valószínűleg a látó számlája és pénzmozgása között is).

De nem is kell rögtön mindenkinek rajzolni, vannak, akik kártyából jósolják ki, hogyan fog kinézni leendő lelkitársunk.

A rajzokban közös, hogy ezek szerint mindenki lelkitársa überbrutál jóképű - hál' Isten -, és úgy néz ki, mintha egy tinilány romantikus fantáziájából léptek volna elő. Ebből a szempontból, tehát nem csalódhat senki.