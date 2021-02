Hihetetlen, de igaz. Luka Doncic, aki jelenleg az egyik legjobb játékos az NBA-ben ma töltötte be a 22. életévét. Igen, jól olvassák még csak 22 éves a Dallas Mavericks sztárjátékosa. Aki nem ismerné még az úriembert, ne aggódjon, hiszen pár év múlva még ennél is jobban el fog terjedni a neve Doncic-nak.

Fotó: Sarah Stier / Getty Images Hungary

Nézzünk meg csupán csak két ikonikus utolsó pillanatos dobást tőle:

1.,

2.,

Fenomenális!

Még a liga hivatalos Instagram oldalán is felköszöntötték a játékost, ahogy azt illik. Mi is is üzenjünk neki, hogy boldog 22. születésnapot.