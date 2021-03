A már a bántalmazásokról és kannibalista vágyairól elhíresült színész eddig, úgy tűnt, hogy nem foglalkozik különösebben az őt ért vádakkal. Felröppentek hírek arról is, hogy a karrierje is túléli ezt az időszakot. Majd jöttek ezzel ellentétes információk is. Most pedig kiköltözött Los Angeles-i házából.

Fotó: YouTube / Roadshow films

Titokban, az éjszaka leple alatt hívta ki a költöztetőket. De az is lehet, hogy pontosan ez volt megbeszélve a ház új tulajdonosával. 5 millió dollárért sikerült eladni az ingatlant, így könnyen elképzelhető, hogy az adásvételi szerződésben szerepelt kikötésként, hogy február 28-ig a régi tulajdonosnak el kell hagynia az ingatlant.

Persze a környéken élők azt is gyanúsnak, de minimum érdekesnek tartják, hogy Hammer háza hónapokig állt a piacon, míg a környéken lévő ingatlanokat veszik, mint a cukrot.

