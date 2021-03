Fotó: Jonathan Moscrop / Getty Images Hungary Ezt a súlypontemelkedést még Cristiano Ronaldo is megirigyelné!

Darius Clark neve aligha ismerős legtöbbünknek, de könnyen lehet, hogy ez már nem sokáig marad így, mivel a fiatalember elképesztő atletikusságával egyre több ember figyelmét hívja fel magára.

A Texas A&M egyetem hallgatója világcsúcstartó a magasugrást mérő box jumpban, nemzeti bajnok távolugrásban, emellett pedig 60 méteres sprintben is remek eredményekkel bír.

Most egy olyan videóval került be a köztudatba, amelyben elképesztő súlypontemelkedését (120 centi!) domborítják ki, van itt minden, ami szem-száj ingere: eltalálja lábával a plafont, a kosárgyűrűt, az oda beszorított labdát, ugrik elképesztő magasra összerakott dobozok tetejére – ezt a repülést még Cristiano Ronaldo is megirigyelné!