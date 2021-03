Fotó: Shutterstock

Hosszú álom – ez most nem Raymond Chandler híres detektívregénye (melyből minden bizonnyal szintén készült audiokönyv), hanem a Svédországban történt mulatságos bealvásos esetek címe lehetne, amelyeket egy YouTube-videóban is lelepleztek.

Felolvasni rendkívül monoton és álmosító tevékenység lehet bizonyos svéd narrátoroknak, emiatt történhetett, hogy az audiokönyvekből időnként teljes fejezetek hiányoznak, helyettük pedig szuszogást vagy hangost horkolást hallani – a narrátorok ugyanis

egész egyszerűen munka közben bealudtak.

Azok a (leginkább látáskárosult) svédek, akik megvették ezeket az audiokönyveket, annyira nem tartották mulatságosnak az ügyet, amikor a svéd állam által finanszírozott „Ügynökség a hozzáférhető médiához” (Myndigheten för tillgängliga medier) kiadványai ilyen csapnivaló minőségben kerültek piacra.

Caracasban este lenne, ideje aludni

Minderről egy YouTube-videó is készült, ahol hallhatjuk is a szóban forgó „álomba szenderüléseket”. A videót Finn Hellman független újságíró készítette, és kigyűjtötte benne a különösen durva bealvásokat. Az egyik videóban, a Caracasban este lenne (It Would Be Night in Caracas) című regény felolvasásakor például hallható, hogy pár percig szuszog a felolvasó, máshol pedig még horkolást (vagy ahhoz hasonló furcsa hangot) is hallani.

Hellman azt is kiderítette, hogy bizonyos narrátorok megismételtek mondatokat, más esetben pedig teljes fejezetek hiányoztak. Az is előfordult, hogy az álmos felolvasók képtelenek voltak egyszerű svéd szavakat kiejteni.

Hellman különösen sajnálatosnak tartotta, hogy a svéd adófizetők pénzét költötték arra, hogy felolvasás helyett kialudják magukat a narrátorok.