Már előző évben is elmaradtak a koronavírus-járvány kitörése miatt a nagy fesztiválok Magyarországon, mint a Volt, Sound, Sziget, Strand, B My Lake. Sajnálatos módon úgy néz ki, hogy a vírus terjedése miatt idén se lesz ez másként. De, van még remény, hogy talán, néhány “kisebb méretű” fesztivál megtartható lesz majd a nyáron. Nem is olyan rég a Balaton Soundra már lefoglalták a helyszínt, valamint olyan hírek is elkezdtek terjedni, hogy csak koronavírus elleni oltással lehet majd bemenni a fesztiválra. Mivel jelenleg az idősebb korosztályt és az egészségügyi dolgozókat kezdték el beoltani a vakcinákkal, így sokakban kialakulhatott egy kép, hogy milyen is lesz majd ez a fesztivál. Ezt öntötte Sebestyén Balázs vizuális humor formájába, majd osztotta meg közösségi oldalán.

Per pillanat Valahogy így kell elképzelni az idei Soundot: