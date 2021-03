Visszatért. Azt is elmondta, hogy miért hagyott ki több hetet. Az ok prózai: megunta a műsort. De a fináléra visszatért, mert azért mégiscsak, na, hát őt is érdekelte, hogy ki nyerte a nagy pénzt és a dicsőséget. Nehéz részleteket kiragadni a videóból, és akár össze is foglalhatnánk ennek az összefoglaló videónak a tartalmát, de itt mindenki megnézheti magának a prémium kontentet/kontentot.