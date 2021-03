Andrei Mangra – aki a Dancing with the Stars című műsorban Gabriela Spanic szinésznő táncpartnere volt – a Mokka adásában, egy videohíváson keresztül jelentette be, hogy már nincs együtt párjával.



A táncos Spanic-kal, Mexikóban töltötte a karácsonyt és szilvesztert is. Az év elején még úgy nyilatkoztak hogy a műsor után is együtt fognak maradni. A jelek szerint most azonban változtak a tervek.

Ő elkezdett forgatni egy új televonellát, és én visszajöttem Romániába.

– így összegezte elválásukat a színésznővel. Hozzátette: barátként váltak el és tartani fogják egymással a kapcsolatot.

Az adásban Andrei Mangra azt is elmondta, hogy Mexikóban szeretett volna egy hat hónapos színészkurzust elvégezni – állítása szerint ugyanis Spanic látott benne tehetséget – de mivel ott a járvány miatt 2022-ig nem nyitnak ki az iskolák, ezért erre nem lesz lehetősége.

Emiatt végül úgy döntött, hogy inkább hazautazik Romániába és ott fog táncot tanítani, valamint színészetet tanulni.