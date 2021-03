Fotó: You Tube

Most jött szembe a neten ez a videó, ami nem más, mint a Mézga család és a Rick és Morty mashupja. Valaki fogta az utóbbi hangsávját és betette a Mézga család megfelelő részei alá. Az egy dolog, hogy ez mennyire tökéletesen működik így, de arra is rádöbbenthet, hogy a két rajzfilm tulajdonképpen egy és ugyanaz. Van egy fura tudós öreg, aki mindenféle kozmikus kalandokba rángat bele egy fiatal fiút, közben a családfő egy kissé szerencsétlen, tutyimutyi figura, akinek annyira nincs tekintélye, hogy a felesége többször is megjegyzi, hogy inkább ment volna feleségül a Hufnágel Pistihez. A Rick és Motry szülőábrázolása is ilyen: a férfi többnyire teljesen jellegtelen karakter, a feleség ezért SPOILER!!! el is hagyja. Ami a Mézgáéknál Kriszta, a tipikus kamasz lány, az a Rick és Morty esetében Summer.

Amúgy persze megvan a Rick és Morty című sorozatnak a maga értelmezése is, mert ez egy nagyon mély tartalommal bíró mű, amiben az csak mellékes, hogy a zseni tudós állandóan részeg és beszéd közben böfög, hisz a lényeg az, hogy a létezés értelmét boncolgassa egy végtelen univerzumban.