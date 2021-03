Fotó: Gawker

Akit esetleg mindig foglalkoztatott ez a kérdés, az most megtudhatja a választ. Ahogy egy korábbi Ma is tanultam valamit-cikkben is írtunk már az amisokról.

A főleg Pennsylvaniában, azon kívül Kanadában élő, összesen úgy kétszázezer fős amis (vagy amish) közösség konzervatív, vallásos keresztényekből áll, akik megtagadják maguktól a modern világ vívmányait, mint például az autó vagy az elektromos áram használatát. Az ő érveik szerint a technika már túlnőtt az emberen, ők inkább ragaszkodnak az egyszerű és tiszta életvitelhez.

Erről és a jellegzetes megjelenésükről is ismertek az amisok, ami a férfiak tekintetében többnyire egy termetes szakáll szokott lenni. Szakáll, de nem teljes arcot elfedő szakáll, hanem egy bajusz nélküli szakáll. Ennek pedig oka van, nem holmi divathóbortból hagyják így nőni az arcszőrzetüket.

Az amisokról még azt érdemes tudni a fent felsoroltakon túl, hogy nagyon békések. Ennek ellentmondhat a Discoveryn is futott Amish Mafia című sorozat, de az abban látottak elvileg nem teljesen fedik a valóságot. A bajusz viszont nem egyeztethető össze a békességgel. Ha nem is egy az egyben, de bizonyos aspektusában azért valahol mégis az erőszak egy jelképeként is értelmezhető a bajusz. Az amerikai hadseregben és rendőrségben ez a fajta arcszőrzet engedett csak meg, ha gondosan van ápolva.

Ezzel pedig nagyon nem tud és nem is akar azonosulni az amis közösség, ezért a férfiak nem növesztenek bajuszt.

(Army Regulation, Beardaholic)