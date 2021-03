Fotó: instagram

A 9gag osztotta meg Instagram-oldalán az amaccho5160 nevezetű Instagram-profil képét, amin egy macska olyan pózokat vesz fel, mintha mikrofon lenne a kezében, és éppen Whitney Houston I Will Always Love You című dalának refrénjét üvöltené a közönségnek. A macska a 9gag-en hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet, hiszen nemsokára egymillióan kedvelik a fotósorozatát.

Ui.: Remélem, már mindenkinek megy a dal a fejében. Ha nem, akkor itt van, hogy ne kelljen sokat keresgélni: