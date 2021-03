Ahogy arról az Index is beszámolt: Vajna Tímea és párja szakítottak. Elvileg ezt azért lehetett már korábban is sejteni az Instagramra feltöltött posztokból, de így most már biztos, hogy az egyik fél meg is erősítette a feltételezést. Ez maga a hír, az érdekességet, a plusz ízt, a dupla csavart az alábbi kis apróságok adják a történethez.

Vajna Tímea volt párját Zoltánnak hívják,

A szakítás híre március 8-án került ki.

Tehát:

Vajna Tímeáról nőnapon derült ki, hogy egyedülálló nő, aki nincs együtt az éppen névnapos Zoltánnal.

Érdekes véletleneket produkál az élet.