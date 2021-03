Természetesen a Diana hercegnőről szóló önéletrajzi könyvről van szó. A Diana igaz története – a saját szavaival visszatért az Amazon brit történelmi könyvek top 10-es listájára.

Valahol várható volt, hogy az őszinte kitárulkozás után majd erre is megint kíváncsiak lesznek az emberek, hisz Diana hercegnő története szolgálhat bizonyítékul, hogy a királyi család lehet, mégsem olyan tökéletes, mint amilyennek látszik. Így az is könnyen elképzelhető, hogy a Meghan Markle által elmeséltek is igazak.

Akárhogy is legyen, a beszélgetés eléggé megosztotta az embereket. Voltak, akik Oscar-díjas alakításnak titulálták a produkciót.

(Rolling Stone)