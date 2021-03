Eddie Murphy még a Beverly Hills-i zsaru című filmekkel futott be a 80-as években, ami a harmadik résszel zárult a 90-es évek közepén. Ez a trilógia hozta meg számára azt a sikert, ami után tárt karokkal várták Hollywoodban a különböző szerepekkel.

Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images Hungary

A kétezres években szinkronhangjával tudott nagyot durrantani a szakmában, mivel ő szinkronizálta az egyik ikonikus szereplőt a Shrek című mesében: Szamár karakterét.

Aztán jöttek a rosszabbnál rosszabb vállalásai. Ilyen volt a Bölcsek kövére, a Pluto Nash vagy a Magyarországon forgatott Én, a kém, de az abszolút mélypont a Norbit című film volt, amiért három Arany Málna díjra is jelölték (mivel több szerepet is ő játszott el a filmben, akárcsak az Amerikába jöttem első részében).

Az egyetlen kimagasló szerepvállalása a 2006-os Dreamgirls volt, amiért még az akadémia is jelölte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra.

Valószínűleg ennek tudható be az, hogy a rákövetkező évben kapta meg az Arany Málna-jelöléseit és díjait a Norbit filmért. Mindezek után, 2010-ben az Arany Málna díjkiosztóján

neki ítélték az évtized legrosszabb színészének járó díjat.

2010 után még szinkronizált, s egy-két megjelenése volt különböző rövidfilmekben és néhány nagyobb filmben (Ezerszó, Hogyan lopjunk felhőkarcolót) is. Majd egy időre eltűnt, és a WTF podcastjében a következőket mondta:

Szar filmeket csináltam. Azt mondtam magamban, hogy ez a szarság nem is vicces. Folyamatosan nyerem az Arany Málnákat. Azok az anyaszomorítók az évtized legrosszabb színészének járó Arany Málnát is nekem adták! Szóval úgy gondoltam, talán itt az ideje pihenni kicsit.

Majd így folytatta:

Úgy terveztem, hogy egy évig pihenek, aztán azt vettem észre, hogy eltelt hat év, én meg csak ülök a kanapén, és igazából egész nap el tudnék rajta üldögélni úgy, hogy fel sem állok. Viszont nem szerettem volna, ha az utolsó filmek, amiket az emberek látnak tőlem, egytől egyig szarok. A terv az volt, hogy megcsináljuk a Dolemite-ot, aztán vendégeskedem a Saturday Night Live-ban, majd az Amerikába jöttem 2. is sorra kerül, csinálok egy kis stand-upot, aztán meglátjuk, hogyan érzem magam mindezek után. Legalább az emberek tudni fogják rólam, hogy még mindig vicces vagyok.

Ezt követően Eddie Murphyt 2020-ban is díjazták egy Arany Málnával, amire már végre büszke is lehet: A nevem Dolemite című filmért megkapta a „redeemer awardot”, vagyis a „jóvátevői díjat”, ami azoknak a színészeknek jár, akik a sok rossz alakítás után valami igazán jóval is előrukkolnak. Az Amerikába jöttem második része nem hozta sajnos azt a szintet a kritikusok szerint, amit kellett volna, de a vírusnak köszönhetően nagy a nézettsége a streaming oldalon.

Fotó: Amazon Studios / Northfoto

Eddie Murphyvel legközelebb a Triplets és a Beverly Hills-i zsaru 4-ben fogunk találkozni. Kíváncsiak vagyunk, tud-e újra vicces lenni a színész.

