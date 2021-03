Fotó: TMZ

San Francisco városában, az úgynevezett The Bay Area területén történt egy elég botrányosra sikerült incidens. Három nő hívott magának egy Ubert. Amikor beszálltak, akkor még nem is volt gond semmivel. A történet onnan kezd érdekessé válni, amikor egy ponton a sofőr közölte az utasokkal, hogy nem hajlandó elvinni őket sehova, ha nem viselnek maszkot. Ezen a hátsó ülésen helyet foglaló nők kiakadtak. Fel voltak háborodva, hogy a sofőr képes lenne ott hagyni őket a semmi közepén, ahol még akár bajuk is eshet. A videón látszik, hogy a sofőr elég higgadtan tűri a beszólásokat, de amikor az egyik utas kicsit előbbre hajol, hogy a sofőr arcába köhögjön, majd letépi róla a maszkot, akkor elszakadt nála is a cérna.

Ebből végül hatalmas ügy lett. A hátsó ülésen utazó nő aztán posztolt is egy videót, amiben maga is belátta, hogy a sofőr arcába köhögni elég tiszteletlen volt, ez tény, amúgy nem koronavírusos, de mindegy, a lényeg úgyis az, hogy szerinte az Uber szar (a cég le is tiltotta, mint felhasználót), ezért is választja a másik közösségi személyszállító céget, a Lyftet.

Erre a Lyft kiadott egy rövid közleményt, ami arról szól, hogy köszönik szépen, de nem kérnek ilyen utasokból, úgyhogy ők is kizárják a rendszerükből.

(TMZ)