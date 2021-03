Vajna Tímea és Zoltán szakításának híre már bejárta a magyar sajtót. Az Index is megírta, sőt, még arra az apró kis színes érdekességre is felfigyeltünk, hogy a szakítás nőnapon került ki, ami egyben Zoltán névnap is, tehát a minimum gyanús egybeesés, hogy ezen a napon ért véget a Zoltánnal való kapcsolata.

Most Vajna Tímea nagymamája nyilatkozott az ügyben:

És akkor most nézzük meg, hogy mit nyilatkozott 2020 februárjában Vajna Tímea nagymamája, amikor Andy Vajna özvegye már együtt volt Zoltánnal.

Akárki kedveskedik neki, csak elvonul, és Andyre gondol, még mindig gyászolja, pedig örülnék neki, ha megtalálná végre a boldogságát,

- mondta, majd elárulta, hogy más gond is van unokájával, amit meg is mondott neki:

Azt hiszi, a pénz nem fogy el soha.

Ez jól rímel arra a mostani mondására, ami arról szól, hogy Vajna Tímeát sokan kihasználhatják, amit ő lehet, hogy nem vesz észre, mert annyira nagylelkű, adakozó típus.

(Via)