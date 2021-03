Tavaly nagyon sokaknál verte ki a biztosítékot egy jelenet, melyben egy bizonyos golfütő és egy közkedvelt karakter is szerepelt.

A sztori innentől kezdve SPOILER-es, tehát ha még nem jutott el a szóban forgó ominózus jelenetig és nem akarja megtudni, miről van szó, inkább ne olvassa tovább a cikket.

Joel, a The Last of Us Part II főszereplője (Forrás: Sony)

Akár játszott a The Last of Us II-vel, akár csak fokozott figyelemmel követte tavaly nyártól a játékvilágbéli eseményeket, biztosan hallott erről a jelenetről, melyben az első Last of Us játék főszereplője, Joel feje és egy golfütő igen szoros kapcsolatba került egymással, és ez a találkozás végzetessé vált Joel számára.

Ez hatalmas felháborodást váltott ki a játék rajongóinak körében – olyan szinten, hogy még életveszélyes fenyegetéseket is kaptak a fejlesztői, sőt, később a Joelt fejbe verő Abbyt alakító szinkronszínésznő is. Aztán a The Last of Us Part II megjelenése után már óriási sikert és igazi díjesőt aratott, de a sokkoló jelenet (egy kis túlzással) természetesen minden olyan PlayStation-gamer retinájába és tudatába beleégett, aki csak látta vagy végig is játszotta a játékot.

Most Neil Druckmann, a játék direktora és forgatókönyvének írója mesélte, hogy ezt a részt egy nagyon is valóságos esemény ihlette – amelynek szerencsére nem volt ennyire drámai kimenetele, különben nem is látjuk meg egyik Last of Us-részt sem, soha. Konkrétan azt történt, hogy a még fiatal, 16 éves Druckmannt egy barátja meghívta golfozni, és egész egyszerűen rossz helyre – a barátja mögé – állt, amikor az éppen hátralendítette a golfütőt, és

telibe trafálta szegény Druckmann fejét.

Harminchat öltéssel kellett összevarrni a sebét, és egy kisebb horpadás örökre a koponyáján maradt.

Druckmann azt is hozzátette, hogy nem vált nagy rajongójává a játéknak. Bár nem indokolta meg, hogy miért, de gyanítjuk, hogy ennek a „nagy fejfájást okozó” eseménynek van némi köze hozzá...