Fotó: Marvel via Bestimage / Northfoto

A Marvel-rajongók már lassan kereken egy éve megnézhették volna a filmet, ha nem ütött volna be a koronavírus-járvány első hulláma világszerte. A rajongók folyamatosan reménykedtek abban, hogy csak pár hónap, és nyáron nézhetik is a filmet. De nem így lett. A Disney nem merte azt meglépni az elején, amit a Halálos Iramban 9-nél meglépett a Universal Pictures, hogy egy évet csúsztatja a filmjét, helyette évszakokkal tolta csak azt. De most végre úgy fest, hogy pont kerülhet az ügy végére, hiszen A Deadline szerint

Bob Chapek, a Disney vezérigazgatója a részvényeseknek tartott éves találkozón azt hangsúlyozta, hogy a Fekete Özvegy május 7-én a mozikba fog kerülni, tehát nem halasztják el sokadjára már a premierjét,

és nem is tervezik Disney+-ra küldeni pluszdíjas filmként, ahogy azt a Mulannal vagy a Raya és az utolsó sárkánnyal tették.

Kínában már nyitva vannak a filmszínházak, New Yorkban pedig mostanában kezdték el őket kinyitni. Ezáltal több mint valószínű, hogy a kettő nagy piacra eljuthat már a film végre a rajongókhoz.

hogy nálunk mikor kerül bemutatásra, az majd az beoltottak számán és persze a kormányon múlik, hogy mikor látják esélyét a nyitási hullám megkezdésének.

De addig is, a magyar Marvel-rajongók is közelinek érezhetik már a film fuvallatát, amiben végre talán kiderülhet, hogy mi is történt Budapesten, amit már annyiszor emlegettek a korábbi filmekben.

A film premierdátuma tehát: Május 7-e!

(Forrás: Deadline)