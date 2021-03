Manapság már nem meglepő, ha valaki pórázon sétáltatja a cicáját, a kutyákról nem is beszélve. Vannak azonban olyanok, akik inkább a malackákra szavaznak, ha házi kedvencekről van szó. Így van ezzel Josh Townsend cheltenhami lakos is, neki két malaca is van. A barna színű Franklyn, a fehér pedig Billy névre hallgat. Ők ketten nemcsak aranyosak, de nagyon okosak is, gond nélkül elsajátítanak mindenféle trükköt, amit a kutyák is. Parancsra ülnek, lábhoz jönnek, és forognak is egy kis nasi reményében.

Szeretnek otthon pihengetni, de a sétában is nagy örömüket lelik, gazdájuk szívesen viszi el őket a helyi parkba, ahol igazi látványosságnak számítanak.