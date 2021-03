Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Hungary

Britney Spears körül mostanában egyre több és több a teória és a furcsábbnál furcsább történés. Miután hosszú évek óta édesapja a gyámja az énekesnek, rengeteg rajongó félti Britney Spears testi épségét, aki mindig valami furcsaságot posztol az Instagram-oldalára. Volt, hogy lefolyt sminkkel táncolt:

Volt, hogy szókeresőben kérte rajongóit, hogy keressenek szavakat (erről írtunk korábban):

Most pedig ismét visszatért a szemhéj-dekorációs kép, amin fehér rózsák vannak, és ez robbantotta most be a rajongók agyát a teóriák gyártására. Mivel a fehér rózsa a szabadság szimbóluma, de volt már hasonló képe, és ott nem fehér rózsák szerepelnek a képen látható szemhéjon, ezért ez a teória, amint megindult, már meg is dőlt azzal a lendülettel.

Friss posztja:

Régebbi hasonló posztja:

A kommenteket olvasva a friss poszt alatt látható, hogy a rajongók szeretnének Britney–Oprah-interjút, de valaki csak azt írja, hogy ettől a képtől kényelmetlenül érzi magát nagyon.