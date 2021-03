A héten már mi is írtunk az RTL Klub legújabb műsoráról, amiben Fluor Tomi dolgozta fel, barátja, Deego régebbi számát a Nagy Szám című műsorban, zseniális módon. A mostani, szerdai adásban Pataky Attila és Puskás Peti volt a soron következő szereplők. És, mint kiderült, Puskás Peti szerezte a Való Világ negyedik szériájában versenyző Szabó Zsófi, vagyis VV Zsófika, egyetlen és utánozhatatlan dalának a szövegét, a Rágógumit, ami bekerült egy Való Világos cikkünk felsorolásába is. Erről is nyilatkozott Puskás Peti a műsorban és a következőket mondta:

„Dükivel ültünk otthon, megjelent és vágyakoztunk a sikerre, hogy végre legyen egy sikeres dalunk, és azt láttam, hogy egy óra után 160 ezren nézték meg… Néztem magam elé… mondom, ez borzasztó. Borzasztó, hogy egyrészt ezt miért nézik ennyien, másrészt meg borzasztó, hogy úgy tűnik, ez lesz eddigi életem legnagyobb zenei sikere, a Rágógumi című dal”

Azóta hál istennek bőven sikerült túlszárnyalnia magát és azóta is töretlen sikerrel gyártja a slágereket zenekarával, a The Biebers-szel.

(Forrás: RTL Klub)