Ahogy az minden évben lenni szokott, idén is megrendezésre kerül az Oscar-díj ellentéte, az Arany Málna díj. Ha valaki nem tudná, hogy eszik-e vagy isszák ezt a díjat, annak a megfejtés inkább csak annyi, hogy szenvedik a színészek és az alkotók a legrosszabb filmes díj okozta jelöléseket és esetlegesen azok díjra váltását. Ahogy már korábban megírtuk, Eddie Murphy is büszke tulajdonosa a jelöléseknek, és persze ezeknek egy részét még díjra is váltotta, de ilyen például Adam Sandler is és az ő ökörségeivel megáldott alkotások. Na de térjünk a tárgyra, hiszen idén is tartogat vicces meglepetéseket a jelöltek névsora, mint például a 365 nap című Netflix-film, ami a roppant kínos Szürke ötven árnyalata-stílust próbálta utánozni, de a jelöltek közt van mindenki kedvenc vasembere, Robert Downey Jr., a Wonder Woman 2. részében játszó Kristen Wiig és az örök legenda, Bruce Willis is.

Lássuk a jelölteket kategóriákra bontva:

Legrosszabb film

365 nap

Absolute Proof

Dolittle

A vágyak szigete

Music

Legrosszabb férfi főszereplő

Robert Downey Jr. – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 nap

Adam Sandler – Hubie, a halloween hőse

David Spade – A másik Missy

Legrosszabb női főszereplő

Anne Hathaway – Az utolsó akarat és a Boszorkányok

Katie Holmes – Brahms: A fiú 2. és A titok: Merj álmodni

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – A másik Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 nap

Legrosszabb női mellékszereplő

Glenn Close – Vidéki ballada az amerikai álomról

Lucy Hale – A vágyak szigete

Maggie Q – A vágyak szigete

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – A Sárkánypecsét rejtélye

Bruce Willis – Breach, Hard Kill és Survive the Night

Legrosszabb párosítás

Maria Bakalova és Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr. és az ő „teljesen meggyőző” walesi akcentusa – Dolittle

Harrison Ford és az ő totálisan mű CGI-kutyája – A vadon hívó szava

Lauren Lapkus és David Spade – A másik Missy

Adam Sandler és az ő erőltetetten „selypítős” beszéde – Hubie, a halloween hőse

Legrosszabb rendező

Charles Band – Mind a három Barbie and Kendra-filmje

Barbara Bialowas és Tomasz Mandes – 365 nap

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Vidéki ballada az amerikai álomról

Sia – Music

Legrosszabb forgatókönyv

365 nap

Mindhárom Barbie and Kendra-film

Dolittle

A vágyak szigete

Vidéki ballada az amerikai álomról

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás