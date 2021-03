Magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradóan volt látható a Sport1-en a 2021-es NBA All Star Gála, amiről mi is írtunk cikket még hétfő reggel. A kosárlabda all star gálája általában egy lazább, kötetlenebb játékstílus, ahol a liga legjobbjai egy csapatba kerülhetnek, a közönség hatalmas örömére.

Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images Hungary

És minden évben van az All Starnak is MVP-je, vagyis a legeredményesebb játékos díja, amit idén a meccs 100%-os számokkal Giannis Antetokounpo nyert meg a 16 kísérletből 16 bedobott kosarával.

Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images Hungary

De most nézzük végig, hogy kik voltak az NBA eddigi All Star Gáláin remekül játszó játékosok 1951 és 2021 között: