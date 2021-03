Azt már mi is megírtuk, hogy Bruno Mars nyílt levelet írt Twitteren a Recording Academynek, mert minden vágya az volt, hogy felléphessen a ma esti Grammy-gálán. Azóta már az is kiderült, hogy végül elérte a célját és felkerült a listára. Ezért többek között őt is láthatjuk majd a ma esti díjátadón fellépni bandájával, valamint zenésztársával, Anderson .Paakkal együtt.

Van azonban valaki, akinek nincs szüksége ilyesmire ahhoz, hogy a fellépők között lehessen.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Ő pedig nem más, mint Harry Styles.

A 27 éves énekes ugyanis nemcsak hogy fellép, de az övé lesz az idén 63 éves díjátadó nyitóprodukciója is egyben. Mindemellett három jelölést is magáénak tudhat, amelyek a következők:

A legjobb szóló popénekes

A legjobb popalbum

A legjobb videóklip

Ma este tehát az is kiderül, hogy melyik díjat viheti el Amerika kedvence.

(Forrás: Variety)