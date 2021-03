Ugyan nálunk még odébb van, a briteknél most volt anyák napja. Vilmos herceg gyermekei idén is illően köszöntötték Katalin hercegnét, és Lady Dianáról sem feledkeztek meg még ha soha nem is találkozhattak a tragikus sorsú hercegnével.

György és Sarolta idén is rajzzal kedveskedett. A kicsik művei alább láthatóak, az idősebbek levelet is írtak.

Kedves Diana nagyi, boldog anyák napját. Nagyon szeretlek, és mindig gondolok rád, sok szeretettel, György

— olvasható a kis herceg kézírása, de minden bizonnyal Sarolta hercegnő sorai is könnyeket csalnának Diana szemébe.