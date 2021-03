A kanadai színész, Jim Carrey elsősorban komikusként ismert, pedig emlékezetes alakításai között igazi gonosz karakterek is akadnak. Elég csak Grincs vagy Scrooge szerepét felidézni, de említhetjük sokak kedvecét amikor a Mindörökké Batmanben Edward Nygmat alakította és igen meggyőző volt Lemony Snicket - A balszerencse áradása című filmben is, mint Count Olaf. A legújabb hollywoodi pletyka szerint, ami MCU-ban bennfentes Daniel Richtmantől származik a színész éppen arról tárgyal, hogy ő legyen-e a Deadpool harmadik részének főgonosza, erről a wegotthiscovered.com filmes oldal számolt be.