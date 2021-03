Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Bizony ám, a híres-neves, többszörös Oscar díjas rendező a saját gyerekkoráról készít mozifilmet, ami, ha minden jól megy, már idén elkezd forogni, és így talán 2022 első felében már el is készülhet, és meg is tekintheti a nagyközönség. Elméletileg már egy szereplőjét ki is nézte magának, aki az édesanyját fogja alakítani, hiszen már tárgyalásokat folytatnak az eddig négyszeres Oscar-díjra jelölt színésznővel, Michelle Williamsszel.

Spielberg a rendezést, a produceri feladatokat és a forgatókönyvírást is önmaga csinálja, kis segítséggel, hiszen kollégája, az Oscar-díjra jelölt Tony Kushner is belefolyik a forgatókönyv munkálataiba.

Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary

De amíg nem látjuk a Steven Spielberg életrajzi filmet, addig se keseredjünk, hiszen hamarosan érkezik a West Side Story, amit még a koronavírus miatt toltak át december 10-re. Egyébként már ebben a filmben is dolgozott együtt a rendező és a forgatókönyvíró, szóval a dinamika már megvan közöttük.

A filmhez még különböző korban lévő fiatal gyerekeket/fiúkat is keresnek, akik majd megformálhatják a rendező gyermekkorának korszakait.

(Forrás: IGN)