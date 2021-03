Fotó: TV2 / Exatlon

A reality műsorok egy különleges egyveleg, amikor a sorversenyek és a játékosok életének kukkolása kéz a kézben jár. Jó példa erre a tegnap este képernyőre került Exatlon-rész, amelyben Gréti és Dóri arról beszélgetett, hogy a verseny után segítenek majd barátnőt találni Viktornak. A dolog pikantériája, hogy bár Grétinek barátja van, Viktor láthatóan egyre jobban odavan érte, és korábban Dórinál is próbálkozott.

Egy beköltözős valóságshow-ban egy ilyen beszélgetés mindennaposnak számít, míg a Ninja Warriorhoz hasonló versenyekben szinte elképzelhetetlen. Az Exatlon a kettő szerelemgyermeke, ami egyszerre kétféle közönséget akar kiszolgálni.

A tévés promókban főleg azt látjuk, ahogy Palik László űzi, hajtja az akadálypályákra rászabadított versenyzőket, míg a netes megjelenésekben inkább a szereplők közti balhékra, drámákra, szerelmi szálakra összpontosítanak. Most is az volt a sztori, hogyan tudják a lányok kezelni Viktor nyomulását, szóba kerül az „ivarérett tenyészbika” kifejezés, létrejön a kerítőnők szövetsége, de az önmagát hősszerelmesnek tartó Viktor is kiteríti a lapjait. És persze közben minden nap valami lehetetlennek tűnő pályán kell átvergődnie magát a két csapatnak. Adódik a kérdés: