A játékhoz külön hozzáadott, letölthető karakterként szerepelnek rendszeresen a „legendás lordok” a Total War: Warhammer 2 című fantasy stratégiai játékban és a Trónok harcában a kegyetlen, szadista és cinikus Ramsey Boltont alakító walesi színész, Iwan Rheon lesz a szinkronhangja rövidesen az egyiknek.

Egészen konkrétan Rakarth of Karond Karról van szó, egy hasonló karakterű sötét elf lordról, aki foglakozását illetően „beastmaster”.

Nehéz jobb színészt találni ehhez a karakterhez, mint a Iwan Rheont, aki nagyszerűen eltalálta Ramsey Bolton karakterét is, de Rakarth-ét is, amint az a lenti videón is látszik. Rakarth egyébként irányítható (illetve a hadjáratokon keresztül vezethető) karakter a játékban, szóval aki mindig is hiányolta, hogy valamilyen (mondjuk egy tripla A) játékban Ramsey Boltont vezesse győzelemre, azt legalább kárpótolja, hogy a Rheon hangján megszólaló sötét elf lorddal ugyanezt megteheti.

A Total War: Warhammer 2 egyébként az előző részhez hasonlóan szép sikert aratott az amúgy inkább valós történelmi és nem fantasy háborúkat bemutató Total War sorozatban. Ezzel sikerült kicsit felrázni a klasszikus Warhammer fantasy univerzumot, ugyanis az ebben a világban játszódó videójátékok fogadtatása egy ideje kicsit felemás volt.

Az eredeti Warhammer Fantasy Battle (WHFB) egyébként egy valódi terepasztalon tologatós stratégiai játék, külön is megvásárolható figurákkal és 1983-ban jelentette meg először a Game Workshop az első kiadást, azóta már a hetedik is megjelent. Rengeteg videójáték készült belőle és a sci-fi verziójából: a Warhammer 40.000-ből is. Magyarok több Warhammer játékot is fejlesztettek: a 2006-os Warhammer: Mark of Chaost és a 2008-as Battle March-ot az azóta megszűnt Black Hole Entertainment, a 2018-as Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyrt pedig a szintén magyar Neocore Games. Ami a Total War: Warhammer 2 illeti, 2017-ben jelent meg, de népszerűsége alig csökkent és még most jönnek ki hozzá tartalmak.