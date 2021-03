A 42 éves Horváth Éva, újra gyermeket vár. Még 2017-ben, négy évvel ezelőtt született meg első gyermeke, Kristóf, aki lassan büszkélkedhet majd egy kistestvérrel az oldalán. Az egykori modell, most már édesanya a Story magazin címlapján jelentette be a nagy hírt. Sőt, már a baba nemét is megtudhattuk, hogy kisfiú lesz. Így hamarosan a három fős család négy főre duzzad és hamarosan talán, még több információt közölnek majd a rajongókkal a kisbabáról Horváth Éváék.

A mai napon tette ki hivatalos Instagram oldalára is a címlap képet: