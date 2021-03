Ha valahol igazán értenek ahhoz, hogy kell egy dolgot igazán kimaxolni, azaz annyi pénzt kisajtolni belőle, amennyit nem szégyell az ember, az biztos, hogy Hollywood. Erre tökéletes példa az a hír, hogy elkészítik a 90-es évek egyik sikerfilmjének, az Örömapának (Father of the Bride 1991) a remake-jét – amiről a The Hollywood Reporter számolt be. Kevesen tudják, hogy a Steve Martin-féle verzió és annak későbbi, 1995-ös folytatása is már újrafeldolgozás volt, ugyanis az eredeti, 1950-ben készült darabban olyan világsztárok játszottak, mint Elizabeth Taylor és Spencer Tracy.

Az biztos, hogy Andy Garcia egy igazi húzónév, akivel a Warner várhatóan nem igazán lő majd mellé. A rutinos színész, a Keresztapa sztárja amolyan másodvirágzását éli, és filmekben, sorozatokban, sőt még animációs filmben is szerepet vállal. A produkció azért is nézte ki magának a kubai származású művészt, mert hasonlóan a Bazi nagy görög lagzihoz a legújabb Örömapában a kubai családok hagyományai, sajátos világa kerül majd előtérbe, és szolgál alapul a komikus jelenetekhez.

Külön örülök neki, hogy ebben a filmben képviselhetem kubai kultúrámat és örökségemet

– mondta Andy Garcia.