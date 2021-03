Fotó: Rebecca Sapp / Getty Images Hungary

Tegnap jelent meg az énekesnő hetedik albuma, Chemtrails over the Country Club címmel, és ezzel együtt legújabb videóklipje is tegnap debütált. Lana most sem okoz csalódást, hiszen a tőle megszokott melankolikus hangzással és retró látványvilággal tért vissza.

Az új albumára érkezett visszajelzések eddig mind nagyon pozitívak, a sajtó és a közönség részéről is.

Valószínűleg ezért is ilyen boldog Instagram-oldalán.

