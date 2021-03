Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Lea de Seine még négy éves sincs, mégis menőbbnél menőbb szettekben szokott New York utcáin kolbászolni a szüleivel. Különösen kedveli a rózsaszínt és a tütüket, hát még azt, ha ez a kettő egyetlen ruhadarabban egyesülhet. Ez szerencsésen meg is történt, a szerkót pedig megspékelték egy leopárdmintás balerinacipőcskével és egy szőrös pulcsival is. Nem beszélve az esernyőjéről, ami igazán elegáns megjelenést biztosított neki. Mindezt egyébként szupermodell édesanyja, Irina Shayk segített összeállítani neki.

Bradley Coopernek is tetszett a lánya által választott pulóver, és a fentihez hasonló szetett raktak hát össze a sétájuk alkalmával. Ami azonban Lea de Seine lábbelijét illeti, édesapja inkább az extra meleg csizmácskát preferálta, és a sálról-sapkáról sem feledkezett meg.