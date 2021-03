Aki egyszer magára ölti a 007-es karakterét, annak ez nemcsak egyenes út a világsztárság felé, de az illetőnek egyben egy óriási rajongótábor elvárásainak is meg kell felelnie. A walesiek Bondját leginkább az a kritika érte, miután kétszer is eljátszotta (Halálos rémületben 1987, A magányos ügynök 1989) őfelsége titkos ügynökét, hogy hiányzott belőle a karakterhez illő elegancia, úriemberség, nem volt egy gentleman típus, és szimpla akciósztárrá avanzsálta az ikonikus figurát. Ezt döntse el mindenki maga, az biztos, hogy jó ideig korántsem futott be olyan karriert a színész a Bond-szerepei után, ami elődeivel és utódaival is megtörtént. Kijelenthető a sztárról, hogy nem igazán sikerült olyan filmben szerepelnie, aminek köszönhetően anyagi és szakmai elismerésben részesült volna, hacsak nem soroljuk ide a Toy Storyt, amiben ő volt a plüss-sün, Tüsi úr szinkronhangja. Az utóbbi években azonban megjött a siker, amikor a Londoni rémtörténetek sorozatban eljátszotta Sir Malcolm Murray karakterét, majd a Doom Patrolban alakított szerepével is kivívta a közönség és a szakma kalapemelését. A magányos ügynök ma ünnepli 75. születésnapját, amit vélhetően nem egyedül tesz, hanem a szerettei társaságában.