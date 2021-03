A koronavírus-járvány miatt már rengeteg filmet kellett ide-oda tologatni és rakosgatni, mint például a Marvel által készített Fekete Özvegyet, amit május 7-én már végre be is mutatnak a mozik Amerikában (például). A Tom Hardy főszereplésével operált Venom 2. részét viszont most nem a járvány miatt kell csúsztatnia a Sonynak, hanem azért, mert az Universal Stúdió által készített Halálos Iramban 9. része pont arra a napra esik, ahol előzőleg a Venom 2. része is volt.

Ezáltal kockázatos lenne a járvány lecsengése után közvetlenül egy erős film mellé tenni a Venom folytatását.

Így a stúdió a június 25-i nyári dátumról áttette szeptember 17-re a filmet, ahol majd nem mással kell megküzdeniük Tom Hardyéknak, mint a Halál a Níluson című filmmel és egy családi animációs alkotással is, a Bébi úr 2-vel.

Röviden a Venom 2. sztorijáról:

Az új részben a Tom Hardy-féle Eddie Brock és Venom végre találkozik és összecsap a gonosz Cletus Kasadyvel, azaz a Vérontóval, akit Woody Harrelson fog majd alakítani. Michelle Williams is szerepelni fog a filmben, aki Eddie Brock exmenyasszonya a történetben. Mi meg csak reménykedünk, hogy ismét belebújik majd She-Venom bőrébe. Tehát akkor szeptember 17-ig várnunk kell, amikor is a Venom 2. – Vérontó című filmet bemutatják a mozikban. Remélhetőleg addigra már nálunk is nyitva lesznek a filmszínházak.