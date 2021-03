Mondhatni remek üzleti érzékkel csapott le a lehetőségre egy franchise üzletlánc. A Krispy Kreme azt találta ki, hogy megjutalmazza azokat, akik beoltatják magukat COVID-19 ellen. Mindenki, aki oltási érvényes igazolvánnyal érkezik hozzájuk, az kap egy ingyen fánkot. És ezt eljátszhatja az év végéig minden nap.

Mekkora jófejség már, nem? Persze ebben az a rafkós bizniszorientáltság is benne van, hogy így olyanok is bemennek a Krispy Kreme üzletébe, akik amúgy nem akartak volna. Aki bemegy az ingyen fánkért az meg valószínű venni fog még mást is. Így a grátiszba adott fánk igen hamar megtérülhet, sőt, tiszta profittá alakulhat. (Pláne, hogy egy fánknak milyen elenyésző az előállítási költsége, így hatalmas haszonnal lehet értékesíteni.)

