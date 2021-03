Fotó: youtube

A tegnapi nap folyamán került fel T. Danny legújabb száma egy klippel megspékelve, ami azt a címet kapta, hogy faszagyerek. Nagyon jó a beatje (az alapja) a számnak, ami végigkíséri az egész dalt az elejétől a végéig, és nem unalmas tőle a szám. Kis újdonságot is fellelhetünk a klipben, hiszen az előadó egy hiphop tánccsapattal megejt egy-két mozdulatot szinkronban, ami szintén jól néz ki.

A dal röviden a kommentelőknek szól, akik erős negatív kritikákkal szúrtak oda nem egy, nem kettő dala miatt.

Ezzel a dallal most válaszol nekik, hogy hiába negatívkodnak, ő nem fog ezért visszavonulni, és folytatja azt, amit eddig. Nem is kell attól tartania senkinek, hogy eltűnne T. Danny, hiszen akárhányszor kiad egy dalt egy klippel, pillanatok alatt a felkapottakban találja magát, és általában a top 5-ben szokott végezni. Ennél a dalnál is ugyanez a helyzet, hiszen fél vagy egy nap alatt máris az első helyre repült a listán.

A klipben felbukkan egy rövid raprészre Curtis is, aki szintén kicsit odaszúr, hiszen ő is kapott már eleget a közösségi oldalakon.

T. Danny még mindig meg tudja lepni a követőit, hiszen nem lehet rá azt mondani, hogy egysíkú előadó lenne, ez abból is látszik, amilyen számokat produkálnak a klipjei és a dalai a megosztóoldalakon.