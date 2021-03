Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images Hungary

Arról már írtunk, hogy a modell-színésznő több képet is megosztott első gyermeke születésével kapcsolatban. Ha kis késéssel is, de mondhatni bevitte magával a milliónyi követőit a szülőszobára is. Nem is ezek a fotók hergelték fel az embereket, hanem egy szülés után pár nappal készült kép, ez itt:

Sokaknál az verte ki a biztosítékot, hogy testpozitív látásmód ide vagy oda, de ez több nő számára is negatívan hathat. Olyan érvek kerültek elő, hogy így is nagy a nyomás a nőkön, hogy tökéletes testük legyen, így nem fair 10 nappal a szülés után így mutogatni a tökéletesen lapos hasat.

Ön mit gondol erről az egészről?

Felháborító, hogy Emily Ratajkowskinak a szülés után 10 nappal ilyen lapos hasa van - és ezt meg is mutatja? 677 Nem

351 Igen

Felháborító? Miért? 231 Mert azt a hamis képet kelti, hogy ez bárki számára könnyen elérhető.

141 Mert nem gondol azokra nőkre, akiknek nem sikerül a szülés után visszanyerniük régi formájukat.

77 Mert még nagyobb nyomást helyez a nőkre.